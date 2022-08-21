İstanbul Kadıköy’de 150 yıllık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi. Gürültüye uyanıp bahçeye çıktıklarını anlatan apartman sakinklerinden Sercan Tomaç, ‘‘Çok yaşlı bir ağaçtı. Büyük bir gürültü duyduk, neyse ki bahçede kimse yoktu. 5-6 araçta ciddi hasar oluştu’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
İHA - DHA 21.08.2022 - 14:53| Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.