150 yıllık ağaç otomobillerin üzerine devrildi

İstanbul Kadıköy’de 150 yıllık ağaç, otomobillerin üzerine devrildi. Gürültüye uyanıp bahçeye çıktıklarını anlatan apartman sakinklerinden Sercan Tomaç, ‘‘Çok yaşlı bir ağaçtı. Büyük bir gürültü duyduk, neyse ki bahçede kimse yoktu. 5-6 araçta ciddi hasar oluştu’’ dedi.

Haberler - İHA - DHA 21.08.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 21.08.2022 - 15:06

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