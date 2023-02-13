158 saat sonra gelen mucize: İlk isteği jelibon oldu
Kocaeli'den Adıyaman'a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Miraç Sitesi enkazında 158. saatte sonra 10 yaşındaki Asima Baltacı'ya ulaştı. Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Bulunduğu yerden çıkarılan Asima ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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