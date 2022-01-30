16 bin TL değerindeki telefonunu böyle çaldırdı

İstanbul Bağcılar’da karda kayan bir genç cep telefonunu çaldırdı. Kayarken cebindeki telefonun düştüğünü fark etmeyen Bilal Gençdal, yürüyüp gitti. O sırada yoldan geçen biri yerdeki telefonu gördü ve alıp uzaklaştı. Cep telefonunun 16 bin TL değerinde olduğunu söyleyen Bilal Gençdal ‘‘Abim hediye almıştı. Güvenlik kamerasının görüntülerini polise götürüp şikayetçi olduk’’ dedi.
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