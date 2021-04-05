16 evi soydular, kapıdan çıkarken yakalandılar

İstanbul Yeşilköy’de 1 hafta içinde 16 evden 1 milyon lira değerinde eşya çalan üç hırsız yakalandı. Hasan Ç., Furkan G. Ve Süleman A. yine hırsızlık için girdikleri bir apartmanda, dairelerin boş olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Daire sakinlerinden biri kapısının zorlandığını fark edince polis çağırdı. O sırada 3 hırsız girdikleri bir daireden mücevher çalmış ve apartmandan çıkmaya çalışıyordu. Kapıda kıskıvrak yakalanan hırsızlar tutuklandı.
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ntv.com.tr 05.04.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 12:08
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