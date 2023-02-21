16 katlı binanın yıkılma anı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan binlerce binadan biri de Adana'daki Sami Bey Apartmanı'ydı. 16 katlı binanın yıkıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, sarsıntıyla park halindeki araçların ileri geri hareket etmeye başladığı ve bazı apartman sakinlerinin binadan çıkıp kaçtıkları anlar var.
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