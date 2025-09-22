16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekeni tekme tokat dövdüler
İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövdü. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.
Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti. Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
- İstanbul Bakırköy
- Dayak
- Gizli Çekim