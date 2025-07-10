16 yaşındaki Yusuf'a döner bıçaklı saldırıda görüntüler ortaya çıktı
Küçükçekmece'de motosiklet tamiri tartışmasında arkadaşları tarafından öldürülen 16 yaşındaki Yusuf Demirci'ye döner bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 6 Temmuz'da gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre arkadaşı, Yusuf Demirci’den motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Arkadaşı Yusuf Demirci’yi Küçükçekmece’de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci, arkadaşı ve yanındaki iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Demirci'yi ambulans ile hastaneye götürdü. Şüpheliler bir süre sonra yakalanırken, yoğun bakımda 2 gün kalan Demirci dün yaşam mücadelesini kaybetti.
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