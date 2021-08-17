17 Ağustos depreminin 22. yılı

Bugün, 17 Ağustos büyük Marmara depreminin yıldönümü. Resmi rakamlara göre 22 yıl önceki felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze. Neredeyse tüm Marmarayı etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için depremin olduğu saatte anma törenleri yapıldı.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.08.2021 - 04:06| Son Güncelleme : 17.08.2021 - 04:09
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