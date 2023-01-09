17 suç kaydı bulunan kundakçı adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul Bağcılar'da bir kişi benzin dolu bidonu bir apartmanın önüne döküp ateşe verdi. Alev alev yanan bina girişi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kundaklamadan iki gün sonra yakalanan 20 yaşındaki S.A.'nın 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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