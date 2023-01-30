17 ülkenin katıldığı ''Kış Tatbikatı-2023'' Kars'ta devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. Tatbikata, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 17 ülkenin personeli katılıyor. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü bölgede, 1758 personelin katılımıyla yapılan tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

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