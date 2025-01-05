17 yaşında direksiyona geçti! Panikleyince sokakta çarpmadığı araba kalmadı
İstanbul Avcılar'da 17 yaşındaki R.Ç.'nin kullandığı otomobil 8 araca çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çarparak durabildi.
Olay, sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki R.Ç.'nin kullandığı otomobil sokaktaki 8 araca çarptı. Çevredekilerin kendisini durdurmaya çalışmasıyla paniğe kapılan ve kaçmaya çalışan R.Ç., Orhanlı Caddesi'nde kaldırıma çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz sürücü R.Ç.'yi yakalayarak polis merkezine götürürken araç sahibine 37 bin 354 lira para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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