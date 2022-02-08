17 yaşındaki sürücü serbest

İstanbul Bahçelievler’de 17 yaşındaki S.C.Y.’nin kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü’ye çarpan araç, park halindeki diğer araçlara vurarak durabildi. Kazada 63 yaşındaki Kubilay Sütlü hayatını kaybetti. Direksiyondaki S.C.Y. ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü S.C.Y. adli makamlarca serbest bırakıldı.
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