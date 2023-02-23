Kentsel dönüşüme kiracı engeli

İstanbul Kadıköy'de çürük raporu alan bir bina kentsel dönüşüme girecekken kiracı sürece engel oldu. Mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurma kararı aldı. 18 dairelik apartmanda 17 kişi tahliye olurken kiracı o riskli yapıda oturmaya hala devam ediyor. Haber: TUANA ÇİFTÇİ Kamera: İSMAİL KAMİT

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