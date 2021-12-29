18 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var

İstanbul Esenyurt’ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar, pencere ve balkonlara çıkarak yardım bekledi. Ayrıntılaır NTV muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

Haberler 29.12.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 16:14

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