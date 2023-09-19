19 Eylül hava durumu: Bu hafta yağış beklenmiyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumunu paylaştı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Çalışkan, özellikle İç Anadaolu'da gece ile gündüz arasındaki ısı farkının 20 dereceye çıktığını ifade etti.
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