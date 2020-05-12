19 Mayıs dahil 4 gün kısıtlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası virüs önlemlerine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına belli saatlerde sokak izni uygulaması sürecek. 9 kentte giriş-çıkış kısıtlaması da kaldırıldı. Erdoğan, çay üreticilerinin beklediği haberi de açıkladı.
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NTV 12.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:35
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