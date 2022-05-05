19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Esenler’de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. İddiaya göre Asiye Atalay, saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. Saldırgan dün akşam genç kızın yolunu kesti ve silahla başından vurarak öldürdü. Olay yerinden koşarak kaçan saldırgan aranıyor. Asiye Atalay’ın sosyal medyadaki ‘Belki Başka Hayatta’ yazılı paylaşımı dikkat çekti. 

 

Haberler - DHA 05.05.2022 - 13:24 | Son Güncelleme : 05.05.2022 - 13:36

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