1915 Çanakkale Köprüsü dört bir yanından lazer ışıklarla aydınlatıldı
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dört bir yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.
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