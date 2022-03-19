1915 Çanakkale Köprüsü dört bir yanından lazer ışıklarla aydınlatıldı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dört bir yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.

Haberler - NTV 19.03.2022 - 10:31 | Son Güncelleme : 19.03.2022 - 10:36

TÜRKİYE HABERLERİ