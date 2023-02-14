198. saatte mucize: 18 yaşındaki Muhammed'i kurtaran ekip gözyaşlarını tutamadı
Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198. saatte enkaz altından kurtarıldı. NTV ekibinin de tanıklık ettiği o mucize anlarında, kurtarma ekibi gözyaşlarını tutamadı. Babasını 11 yıl önce trafik kazasında kaybeden Muhammed Cafer'in annesi ve kardeşinin de enkaz altında olduğu öğrenildi. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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