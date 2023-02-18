1999 Gölcük depreminde doğup Kahramanmaraş depreminde enkazda yaşamını yitirdi

Gaziantep'te, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde Nurdağı ilçesindeki evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

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