1999 Gölcük depreminde hayat kurtaran o asker, depremzede oldu
1999 Gölcük depreminde, enkaz altından bir depremzedeyi kurtaran askerin yaşadığı sevinç objektiflere yansımış ve o fotoğraf depremin sembol karelerinden biri olmuştu. İşte o asker, Ahmet Öner Hatay'da depremzede oldu. Antakya'da evi yıkılın, yakınlarını kaybeden Öner, yaşadığı zor gunleri NTV ekibine anlattı. (Haber:Baran Bila Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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