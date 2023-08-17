1999'da enkazdan çıktı, acısı acılara merhem oldu
Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Ufuk Koçak, 17 Ağustos#39;ta iki bacağını kaybetti. O zamanlar henüz 22 yaşındaydı. Yürümeye, koşmaya, yüzmeye yani yaşamaya hiçbir zaman küsmedi. Yürüdü, koştu, yüzdü... Hatta iki dünya rekoru bile kırdı. Onun hikayesi, 6 Şubat#39;ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere umut ışığı oldu. Felaketin ilk günlerinde bölgeye giden Koçak, birçok kişiye de umut ışığı oldu, olmaya da devam ediyor. lt;br /gt;lt;br /gt;NTV İstanbul- Beyzanur Özer
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