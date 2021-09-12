2,4 milyon TL’lik cep telefonu hırsızlığı: Çuvallarla taşıdılar
İstanbul Ataşehir’de bir cep telefonu dükkanına giren hırsızlar, 2 milyon 400 bin TL değerinde telefon çaldılar. 4 hırsız telefonları çuvallarla taşırken binaya girenlere kapıyı açmayı da ihmal etmediler. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 4 hırsızı yakaladı. Hırsızların evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları 289 telefon ile 2 tabanca ele geçirildi.
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ntv.com.tr 12.09.2021 - 12:27| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 12:41
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