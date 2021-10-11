2,5 dakikada 900 milyon liralık soygun kamerada

İstanbul Fatih’te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, 2,5 dakikada 100 kg gümüş ve kasadaki 300 bin TL’yi alıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşırdığını anlatan dükkan sahibi Necip Erdemi ‘‘Ben 2,5 dakikada olayı anlatamıyorum, onlar 2,5 dakikada 100 kilo malı ve kasadaki parayı almışlar. Büyük ihtimalle önceden gelip keşif yapmışlar, çünkü karanlıkta elleriyle koymuş gibi çalıyorlar’’ dedi.
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