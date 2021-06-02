2,5 milyon kök kenevir imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında tespit edilen 115 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" başlattı. Operasyonda 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor. Şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevir tespit edilerek imha edildi. Operasyon devam ediyor.
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NTV 02.06.2021 - 14:08| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 14:15
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