2.88 promil alkolllü çıktı: "Normali kaç promil?"

Denizli’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa sürede yakaladı. Alkolmetreye kesik kesik üfleyen sürücünün 2.88 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve dur ihtarına uymamak ile alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL ceza kesti.
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NTV 05.05.2021 - 10:08| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 10:19
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