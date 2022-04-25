2 yaşındaki çocuk minibüsün can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oyun oynanayan iki yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kazada, yola fırlayan Doruk Dikbaş’ı arkadaşlarından birinin tutmaya çalıştığı görülüyor. Üzerinden tekerlek geçen çocuk hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 13:14 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 13:45

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