2 yolcu kapasiteli araçtan 18 kişi çıktı

Adana'da yolcu taşıma kapasitesi 2 ile sınırlı olan araçta 18 kişinin bulunduğunu belirleyen ekipler, Suriye uyruklu sürücü Abdo S.'ye taşıma sınırı üstünde yolcu aldığı ve aracı maksadının dışında kullandığı gerekçesiyle 1452 lira ceza uyguladı. Öte yandan, yolculara da Covid-19 tedbirlerini ihlal etmesi nedeniyle para cezası verildi.
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NTV 24.07.2021 - 12:14| Son Güncelleme : 24.07.2021 - 12:22
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