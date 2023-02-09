20 günlük Kerem bebeğin elindeki annesinin saçı mı?
Henüz 20 günlük Kerem Ağırtaş, depremin en küçük tanığı ancak en büyük mucizelerinden biri oldu. Hatay'da 60 saat boyunca enkaz altında kalan Kerem bebek, sağ olarak çıkarıldı. Kerem bebeğin elinde tuttuğu siyah saçın annesine ait olup olmadığı bilinmiyor, ailesinin akıbeti de belli değil... Kerem bebek, kendisi gibi enkazdan kurtarılan diğer bebeklerle birlikte Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altında.
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