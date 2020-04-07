20 yaş sınırına uymadılar (Gençler kaçtı, polis kovaladı)
Kayseri'de 20 yaş altına uygulanan yasağa rağmen 3 genç dışarı çıktı. Onları fark eden polis oldu. Polis ile gençler arasında kovalamaca yaşandı. Adıyaman'da da 70 yaşındaki adam corona virüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Yaşlı adamın oğlu babasını kaçırmak istedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 07.04.2020 - 17:21| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 19:05
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.