20 yaş sınırına uymadılar (Gençler kaçtı, polis kovaladı)

Kayseri'de 20 yaş altına uygulanan yasağa rağmen 3 genç dışarı çıktı. Onları fark eden polis oldu. Polis ile gençler arasında kovalamaca yaşandı. Adıyaman'da da 70 yaşındaki adam corona virüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Yaşlı adamın oğlu babasını kaçırmak istedi.

NTV 07.04.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 19:05

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER