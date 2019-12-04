20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti
Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı belirtildi. AA Muhabiri Hayati Akçay, konuya ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı.
04.12.2019 - 11:15| Son Güncelleme : 04.12.2019 - 12:34
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.