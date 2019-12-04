20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti

Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyette sorgulandığı belirtildi. AA Muhabiri Hayati Akçay, konuya ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı.

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