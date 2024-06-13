20 yaşındaki Hamit hayvanlarına her gün ahırda keman çalıyor
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ailesiyle besicilik yapan 20 yaşındaki Hamit Keleş, büyükbaş hayvanları için keman çalıp şarkı söylüyor. Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan ve 3 yıldır ailesiyle besicilik yapan Keleş, "Esas mesleğim hayvancılık. Ancak müzik yönünden de kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Kafam rahat, hayvanlar huzur veriyor." şeklinde konuştu.
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