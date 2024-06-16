20 yıl ifade vermeden gezdi: Burak Şengöçen'in ailesi zaman aşımının kaldırılmasını istiyor
İstanbul Yeşilköy'de 2004'te bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki Burak Şengöçen'in ailesi bu bayrama da buruk girdi. Dava zaman aşımına uğradığı için katil zanlısının geçen yıl Türkiye'ye gelerek evlendiği ortaya çıkmıştı. 20 yıldır adelet arayan Şengöçen Ailesi, zanlının adaletin önüne çıkarılamamasına tepki gösteriyor. (Haber: Onur Aksoy Kamera: Mustafa Özdemir)
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