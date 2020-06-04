20 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı durdu

İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000'de öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın katil zanlısı 20 yıldır bulunamadı. Soruşturma yarın, zaman aşımına uğrayacaktı. Anne Gülnur Tuğaltay'ın çağrısı karşılık buldu. Zaman aşımı süresinin durdurulmasına ve soruşturmanın sürdürülmesine karar verildi.

NTV 04.06.2020 - 17:20 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 18:07

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