Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aralarında yeni doğanların da bulunduğu 200 kuzu, anneleriyle buluştu. Sabahın ilk ışıklarında ahır kapılarının açılmasıyla heyecanla koşan kuzular, annelerini sesinden ve kokusundan tanıyor. Şubat ayında doğumu gerçekleşen kuzular ile koyunlar süt verimini artırmak için ayrı ayrı ahırlarda tutuluyor.
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NTV 12.03.2021 - 10:14| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 10:45
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