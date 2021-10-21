200 yıldır kapalı olan sahil Galataport İstanbul ile halka açıldı

Galataport İstanbul bugün itibarıyla ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Projenin tamamlanmasıyla Karaköy’ün 200 yıldır kapalı olan sahil şeridi de İstanbulluların kullanımına açıldı. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Ahmet Akpolat) 

Haberler - NTV 21.10.2021 - 17:36 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 17:48

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