200 yıllık Osmanlı çini sobaları gün yüzüne çıkıyor

Osmanlı döneminden kalan çini sobalar yok olmaktan kurtarılıyor. Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer gün yüzüne çıkıyor. Sobaların yakılması 3 saat, yakıldıktan sonra söndürülmesi de tam 3 saat sürüyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, Milli Saraylar bünyesindeki çini soba atölyesinde, konuğuyla ayrıntıları konuştu.

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