200 yıllık Osmanlı çini sobaları gün yüzüne çıkıyor
Osmanlı döneminden kalan çini sobalar yok olmaktan kurtarılıyor. Sarayların bodrumlarına kaldırılan çini sobalar, birer birer gün yüzüne çıkıyor. Sobaların yakılması 3 saat, yakıldıktan sonra söndürülmesi de tam 3 saat sürüyor. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, Milli Saraylar bünyesindeki çini soba atölyesinde, konuğuyla ayrıntıları konuştu.
23.01.2020 - 12:32| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 12:36
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.