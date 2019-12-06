2010'da yanan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon bitiyor (NTV ekibi görüntüledi)
2010 yılında çatısında yangın çıkan ve büyük zarar gören Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışması büyük oranda tamamlandı. Gardaki arkeolojik kazılar da sürüyor. Hassasiyetle yürütülen çalışmalar nedeniyle garın açılmasının önümüzdeki yılın sonuna doğru olması bekleniyor. Gar binasının son durumunu NTV ekibi böyle görüntüledi. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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