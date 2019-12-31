2020 Milli Piyango çekilişinde kazanan numaralar belli oluyor
Milli Piyango çekilişi sürüyor 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi saat 20.30'da gerçekleşecek. Geçen yılbaşında tam bilete isabet eden büyük ikramiye 70 milyon TL ise, sahibi çıkmadığı için zaman aşımına uğradı ve Hazineye devredildi. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden NTV muhabiri Serkan Kaya katardı.
NTV Haber 31.12.2019 - 18:24| Son Güncelleme : 31.12.2019 - 18:29
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