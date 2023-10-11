2023 yılında 234 kadın öldürüldü: Kadın cinayeti yasaları yeterli mi?
Çeşitli önlemler alınsa da Türkiye'nin dört bir yanından hemen her gün cinayete kurban giden bir kadının haberiyle karşılaşıyoruz. Kayıtlar bu yılın ilk 9 ayında, 234 kadının öldürüldüğünü gösteriyor. Kadınlara yönelik şiddet eylemlerine karşı çözüm arayan uzmanlar, katillere ve şiddet uygulayanlara verilen cezaların uygulanmasında ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
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