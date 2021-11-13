22 dönümlük araziye işlenen dev Türk bayrağı 20 günde boyandı
Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük arazide zemine işlenen dev Türk bayrağının renginin yenilenmesi için 10 kişiyle başlatılan boyama çalışması 20 günde tamamlandı. Bayrağın boyama çalışmalarına belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe esnafı da destek verdi.
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