22 gün 22 gecede yazılan Sakarya destanı

Sakarya savaşı, Türk ordusunun şanlı zaferi. 22 gün süren savaşta Mustafa Kemal Atatürk kırık kaburgasına rağmen cephede ordunun başındaydı. NTV'den Celal Çamur ve Yasin Güngör büyük zaferin kazanıldığı topraklara gitti, tarihi zaferin izini sürdü.

NTV 30.08.2021 - 10:16 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 10:38

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