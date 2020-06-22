22 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de son 24 saatte 23 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 23 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısında ise düşüş var. Son verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayısının düşük olduğunu vurguladı. Bir kez daha, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi...

NTV 22.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 09:40

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