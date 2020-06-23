22 Haziran corona virüs tablosu: Türkiye'de 24 saatte 24 can kaybı
Son 24 saatte 24 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4 bin 974'e yükseldi. Bin 212 yeni vaka tespit edilirken, iyileşen hasta sayısı bin 293 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" dedi.
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NTV 23.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:34
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