22 yıl boşuna evlat acısı çektiler (Bebek başkasına ait çıktı)
Kahramanmaraş’tan Almanya'ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylık iken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi. Gurbetçi aile, çocuklarının izini arıyor. Hukuk mücadelesi 6 yıldır sürüyor. İşte ayrıntılar...
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