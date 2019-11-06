22 yıl boşuna evlat acısı çektiler (Bebek başkasına ait çıktı)

Kahramanmaraş’tan Almanya'ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylık iken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi. Gurbetçi aile, çocuklarının izini arıyor. Hukuk mücadelesi 6 yıldır sürüyor. İşte ayrıntılar...

06.11.2019 - 13:22

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