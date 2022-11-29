23 Kasım’daki depremden bu yana yanıyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım’da meydana gelen depremden sonra yanmaya başladı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, ‘‘Bu su çok derinden çıkıyor ve çakmak çakıldığında yanıyor. Bu kadar köpürmesi depremden sonra oldu. Bize normal gelmiyor’’ dedi. Kaynayan ve köpüklenen su kuyusunun neden yandığı henüz bilinmiyor.

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