23 Nisan için özel program

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan'da 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak. O gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyacak. 23 Nisan'da özel bir oturumun da yapılacağı Meclis'te İstiklal Marşı'nın ardından havai fişek ve ışık gösterileri de düzenlenecek.

NTV 20.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 15:07

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