23 Nisan'a özel marş

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir marş hazırladı. Marşın klibini, sosyal medya hesaplarından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesi 23 Nisan'da bu marşı söylemeye davet etti.
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NTV 20.04.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 16:05
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