24 yıl sonra yardım için Türkiye'de: Alman ekip Gölçük depreminde de yardıma koşmuştu

Türkiyeyi sarsan deprem felaketinin ardından dünyanın pek çok yerinden çok sayıda arama kurtarma ekibi de yaraları sarmak için deprem bölgesine geldi. Markus Maichle Alman Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu bu isimlerden biri... Yalnızca onlar değil elbette Azerbaycanda Türkiyenin yardım çağrısına ilk yanıt veren ülkelerin başında geldi. (Haber:Yağız Şenkal)

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