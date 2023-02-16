248. saatte kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna: Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım
Kahramanmaraş merkezli iki depremin 11. gününde, 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan sağ kurtarıldı. Aleyna'nın yakınları kurtarma ekiplerine sarılarak ağladı. Tedavi için Ankara'ya sevk edilen Aleyan'nın ilk sözleri ise, ''İyiyim. Hiçbir şey yoktu, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.